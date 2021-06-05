نكهة خاصة للسياحة في لنكاوي

الوكيل الإخباري - تشكّل جزيرة لنكاوي إحدى أروع وأشهر الوجهات السياحية في ماليزيا والعالم، إذ تتميز بطبيعتها الساحرة إضافة إلى حدائقها ومعالمها السياحية المتنوعة والملفتة.

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فإذا كنت تخططين للسفر قريباً إلى ماليزيا لا تفوّتي هذا الموضوع المرفق بالصور، حيث سنعرّفك عن كثب إلى أجمل الأماكن السياحية والترفيهية في لنكاوي ولن تترددي بعدها مطلقاً في التوجه إليها والإستمتاع برحلة إستثنائية.

جسر لنكاوي سكاي - Langkawi Sky Bridge

يعتبر جسر لنكاوي سكاي من أشهر وأهمّ المعالم السياحية في الجزيرة، وهو عبارة عن جسر طويل للمشاة يقع على مقربة من جبل مات سينكانج وشلالات الآبار السبعة ولا يمكن الوصول إليه إلّا عبر التلفريك. يطلّ الجسر على مجموعة من أجمل جزر ماليزيا، ويعتبر من الأماكن الرومانسية التي ينصح بزيارتها خصوصاً خلال رحلة شهر العسل.

شلال تيمرون - Temurun Waterfall

يعدّ شلال تيمرون من أهمّ الأماكن السياحية الطبيعية وأجملها في جزيرة لنكاوي كما يعتبر من أطول شلالاتها، ويجذب إليه نسبة عالية من السياح والزوار. يسهل وصول السياح إلى موقع الشلال الذي يكشف على أجمل المناظر، كما يمكنهم ممارسة نشاطات رياضية وترفيهية مختلفة على غرار السباحة، التسلق أو حتى القيام بجولات السفاري.

حديقة الحياة البرية - Langkawi Wildlife Park

تضمّ حديقة الحياة البرية في لنكاوي مجموعة كبيرة وفريدة من الحيوانات، الطيور والزواحف وتعتبر العنوان المثالي للرحلات السياحية العائلية. يمكن للزوار أثناء إكتشافهم لهذه الحديقة المميزة الإستمتاع بأروع المناظر الطبيعية، إذ تحتوي كذلك على مجموعة من الشلالات والبرك إضافة إلى النوافير الإصطناعية.

ميدان النسر - Eagle Square



يستقطب ميدان النسر نسبة عالية من السياح وزوّار لنكاوي وماليزيا عموماً، ويتميّز بموقعه الإستراتيجي القريب من أهمّ الأماكن السياحية في الجزيرة. يشتهر الميدان بتمثال النسر المحلق إضافة إلى مجموعة من النوافير الملفتة، كما يكشف على مناظر طبيعية ساحرة وتحيط به العديد من المقاهي والمطاعم الراقية والتي تشكل بدورها وجهة أساسية لزوار الميدان.

المصدر- الديار



