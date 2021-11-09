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الثلاثاء، 09-11-2021 04:14 م

وجهات أوروبية مثالية للرحلات الشتوية

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الوكيل الإخباري - عند التخطيط لرحلة سياحية في الشتاء، فلا بدّ من التفكير بالدول الأوروبية التي تقدم مروحة واسعة من النشاطات الشتوية المغرية.

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وجهات أوروبية مثالية لرحلات الشتوية:

 

بروج
في حين أن أوائل ديسمبر معتدلة نسبياً مقارنة بدرجات الحرارة في منتصف الشتاء، فإن زيارة بروج في الشتاء في أي وقت هي متعة متعددة الحواس يحلو التجول في شوارع المدينة القديمة حيث تنتشر رائحة الفطائر الطازجة والشوكولاتة الساخنة والبطاطا المقلية المغطاة بالمايونيز. تتحوّل مدينة بروج المكسوة بالزخارف إلى أرض عجائب شتوية خلابة.

 

كولونيا

لا بدّ من إضافة مدينة كولونيا الألمانية إلى قائمة أفضل المدن الأوروبية التي يمكن زيارتها في الشتاء. قم بالاستمتاع برحلة نهرية، وستتاح لك الفرصة لشراء بعض الهدايا وزخارف الأشجار والهدايا التذكارية من الأكشاك الخشبية التقليدية المغطاة بأضواء متلألئة.

 

براغ

بغض النظر عن الوقت من العام الذي تزور فيه براغ، فمن المؤكد أنك ستقع في حب العاصمة التشيكية الجذابة التي تُعرف أيضاً باسم مدينة مائة برج وهي واحدة من أكثر المدن التي يمكن السير فيها سيراً على الأقدام في أوروبا.

 

المصدر - سيدتي 

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