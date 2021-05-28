ويز إير أبوظبي تكشف عن جدول رحلاتها لصيف 2022

الوكيل الإخباري _ كشفت "ويز إير أبوظبي"، أحدث شركات الطيران الوطنية في الإمارات العربية المتّحدة، اليوم الجمعة ، عن جدول رحلاتها لصيف 2022.

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حيث شملت الرحلات الجوية، كازاخستان، واليونان، ومصر، وسلطنة عمان، وأوكرانيا، وصربيا، وأرمنيا، وجورجيا، وقبرص، وإيطاليا، وهنغاريا، وبولندا، وبلغاريا، ورومانيا.





الجدير بالذكر أنّه يمكن للراغبين بالتخطيط لقضاء عطلة صيفية ممتعة، زيارة واحدة من الوجهات المتنوعة، التي توفرها «ويز إير أبوظبي»، سواء للباحثين عن الاسترخاء على الشاطئ أو استكشاف معالم حضارية وتاريخية، وغيرها من مناطق الجذب التي تلبي مختلف تفضيلات المسافرين.