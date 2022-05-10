5 نشاطات ممتعة في سلوفينيا

الوكيل الإخباري-تمكنت سلوفينيا من تجميع بعض مناطق الجذب السياحي الطبيعية المذهلة في أوروبا ضمن مساحتها الصغيرة. من الجبال المغطاة بالثلوج والوديان التي تصطف على جانبيها الأشجار إلى الكهوف الكارستية المظلمة والشلالات المتدفقة، فإن المناظر الطبيعية في سلوفينيا جذابة. سواء كنت تخطط للمشي لمسافات طويلة أو ركوب الدراجات أو الكهوف أو التجديف، فهناك العديد من النشاطات التي يمكن القيام بها في سلوفينيا لعشاق الهواء الطلق.





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زيارة قلعة بريدجاما

بُنيت قلعة بريدجاما التي تعود للقرون الوسطى على جانب أحد الكهوف، وهي تحفة معمارية رائعة. ولكن إذا نظرت عن كثب، سترى أنها أكثر من مجرد قلعة عمرها 800 عام. يوجد خلف المبنى شبكة من الأنفاق المخفية والممرات السرية والكهوف الكارستية المهيبة.



التجديف في نهر سوكا

رحلة التجديف المبهجة في نهر سوكا هي واحدة من أكثر الأنشطة إثارة التي يمكنك القيام بها خلال رحلتك إلى سلوفينيا. محاطًا بجدران الوادي شديدة الانحدار والغابات الخضراء، ستجدف خلال الأمواج المتدحرجة والمنعطفات شديدة الانحدار أثناء التنقل عبر الوادي.

في المتوسط، يمكنك توقع البقاء على الماء لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات. إذا كنت تسافر مع أطفال صغار أو سباحين عديمي الخبرة، فيمكنك أيضًا اختيار طريق مناسب للعائلة.



استكشاف حديقة تريغلاف الوطنية

حديقة تريغلاف الوطنية هي شريحة نقية من الجمال الطبيعي تقع في الجزء الشمالي من سلوفينيا. من القمم الجبلية والوديان الخضراء إلى البحيرات المتلألئة والأنهار المتدفقة، تعد حديقة تريغلاف الوطنية ملاذًا مثاليًا بعيدًا عن المدينة.

التنزه في مدينة ليوبليانا القديمة

سواء كانت هذه المرة الأولى لك أو للمرة المائة في سلوفينيا، فستظل تجد شيئًا لتكتشفه في مدينة ليوبليانا القديمة. عاصمة سلوفينيا الصاخبة هي موطن للجسور الحجرية والقنوات المتعرجة والكاتدرائيات القوطية والمباني الخلابة. يمكنك أيضًا التوقف عند السوق المركزي المفتوح، حيث ستجد الهدايا التذكارية والمنتجات الطازجة وأطعمة الشوارع بأسعار معقولة جدًا.

التقاط صور تذكارية في بحيرة بليد



تعتبر بحيرة بليد المذهلة أمرًا لا بدّ منه لأي شخص يزور سلوفينيا. بعيدًا في جبال الألب، يبدو المشهد المحيط ببحيرة بليد وكأنها ممزقة من صفحات إحدى القصص الخيالية. تحيط بها قلاع القرون الوسطى والجبال المغطاة بالثلوج والغابات المورقة، يجذب جمالها الزوار من جميع أنحاء العالم.

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