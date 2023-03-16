آخر ظهور لمحمد رمضان يثير جدلاً واسعاً .. شاهد

الوكيل الإخباري- تعرض الفنان محمد رمضان لموجة هجوم من بعض متابعيه بعد نشره صورة له من فيلمه الجديد "هارلي الذي يواصل تصويره حالياً ليعرض في موسم عيد الفطر القادم.

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وظهر رمضان في الصور التي نشرها على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" وهو يرتدي حلقاً في أذنه، ما دفع عدداً من المتابعين لانتقاده مؤكدين أن هذا قد يتسبب في ابتعاد بعض المعجبين عنه.



وكان رمضان قد نشر عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" مقطع فيديو من كواليس تصوير فيلمه الجديد "هارلي"، ظهر فيه وقد التفّ حوله عدد من الجمهور.





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