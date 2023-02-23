أبرزها الحشاشين لـ كريم عبد العزيز.. مسلسلات خرجت من المنافسة في رمضان 2023

الوكيل الإخباري- يعد مسلسل الحشاشين لـ كريم عبد العزيز هو أبرز الأعمال الدرامية التي لن تشارك في الماراثون الرمضاني 2023، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من المسلسلات التي كان من المقرر طرحها في رمضان ولكن صناع العمل أوقفوا التصوير.

اضافة اعلان



أبرز الأعمال التي لن تشارك في رمضان 2023



الحشاشين

تعاقد الفنان كريم عبد العزيز على المشاركة في مسلسل يحمل اسم الحشاشين، وكان من المفترض أن العمل يتم طرحه في السباق الرمضاني 2023، ولكن تم تأجيل العمل بسبب تكاليفه الإنتاجية، وكان سيشارك فيه مجموعة من الفنانين أبرزهم: وشريف سلامة، وأمير المصري،ميرنا نور الدين، نور محمود، احمد كشك، نور ايهاب، والعمل من إخراج بيتر ميمي، وتأليف عبد الرحيم كمال.



بيت السيدة

الفنانة عفاف شعيب أعلنت لـ القاهرة 24 في تصريح سابق، عن خروج مسلسل بيت السيدة عن السباق الرمضاني 2023 نظرًا لضيق الوقت، مشيرة إلى أن المخرج قام بتصوير بعض مشاهد العمل ولكن استقر صناع العمل على تأجيل المسلسل لـ رمضان 2024، والعمل كان من بطولة الفنان حسن يوسف، عفاف شعيب، والعمل يسلط الضوء على روحانيات شهر رمضان الكريم في حبي السيدة زينب، ومنها تفاصيل البهجة والسعادة التي تجمع أفراد الأسرة على سفرة واحدة أثناء تناول الإفطار والسحور، كما يتناول المسلسل تباين المفاهيم والثقافات بين الجيل القديم والأجيال.



محارب

أعلن الفنان حسن الرداد عبر حسابه الشخصي فيس بوك، خروج مسلسل محارب عن السباق الرمضاني 2023، إذ نشر صورة له من كواليس مسلسل محارب، وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: نظرًا لضخامة العمل مسلسل محارب، وما يتطلبه من تحضيرات تتطلب المزيد من الوقت، حرصًا مني ومن فريق عمل المسلسل على أن يكون عمل درامي متميز، قررنا تأجيله إلى موسم رمضان 2024.



الرداد

توحة

بالرغم من إنهاء التحضيرات النهائية للعمل، تم تأجيل تصوير المسلسل أكثر من مرة، وكشف المنتج عاصم المنياوي لـ القاهرة 24 في تصريح سابق، عن إمكانية مشاركة مسلسل توحة في رمضان 2023، إذ علق: والله ربنا يسهل وينزل في رمضان ولو منزلش يبقى حسب النصيب، ولسه لحد دلوقتي مفيش تصوير ولا معاد معين، وربنا يسهل.



علا غانم

كما أكدت الفنانة لوسي لـ القاهرة24 في وقت سابق، أنها اعتذرت عن المشاركة في مسلسل توحة بسبب عدم النظام، موضحة: إلى حدً ما مكنش في نظام من صناع عمل توحة عشان كدا أنا اعتذرت عن العمل، وأنا بحب نقطة نظام في العمل، أنا فضلت مستحملة اللي هما بيعملوا ده كتير جدًا، وأنا بحب أكون عارفة راسي من رجلي ماحبش حد يقولي بكرة نبعت الورق لا بعده أصل معرفش حصل إيه والكلام ده، وأنا مابحبش الحكايات.

القاهرة 24

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة