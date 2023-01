أبرز الأفلام المنتظرة في 2023 وموعد عرضها

الوكيل الإخباري-يترقب عُشّاق الشاشة الكبيرة الأفلام الجديدة التي ستُعرض في العام الجديد.



وفي ما يلي عرض لأهم الإصدارات الأجنبية المرتقبة في 2023، في قاعات السينما وعلى المنصات الرقمية.



Indiana Jones and the Dial of Destiny

بعد غيابه سنوات يعود الممثل الأمريكي هاريسون فورد في بطولة جزء خامس من سلسلة إنديانا جونز، الذي تكشف المقتطفات الترويجية أنه عمل ضخم، في ظل تكتم صناعه على تفاصيله، مع مجموعة من الوجوه الجديدة.



موعد الإطلاق 30 يونيو(حزيران)



Ant-Man and The Wasp: Quantumania

من بطولة بيل موري وبول رود، ويدور حول مغامرة جديدة ينقذ فيها الرجل النملة العالم من خطر داهم من الدبابير.



موعد الإطلاق 17 فبراير (شباط)



Shazam! Fury of the Gods

بطولة جاك ديلان وزكاري ليفي، في لقاء جديد للبطل شازام وأشقائه الذين يتحولون مثله الى خارقين مع الشريرة الجديدة كاليبسو، التي تلعب دورها لوسي لو.

موعد الإطلاق: 17 مارس (آذار)







Guardians of the Galaxy Vol

حراس المجرة 3: يكشف النقاب عن أصل صاروخ راكون، برادلي كوبر، وعودة غامورا، زوي سولدانا، بالإضافة إلى ويل بولتر الذي ظهر لأول مرة في الفيلم خصماً، آدم وارلوك.

موعد الإطلاق 5 مايو (أيار)





"Mission Impossible: Dead Reckoning "Part One

جاهز للعرض منذ تفشي جائحة كورونا، لكن تقرر تأجيله إلى 2023، قبل الجزء الجديد في 2024 من "المهمة المستحيلة"، ليواصل توم كروز، أو العميل إيثان هانت، المواجهات المستحيلة بمعاونة فريقه التقني والاستخباري.

موعد الإطلاق: 14 يوليو (تموز)



Creed III

الجزء الثالث من السلسلة، بطولة مايكل ب. غوردون، وجوناثان ميجورز، ويتناول قصة ابن روكي "أبولو كريد" الذي يواجه معركة قد تكلفه الكثير.

موعد الإطلاق: 3 مارس (آذار)



John Wick: Chapter 4

يشكل عودة كيانو ريفز في جزء رابع من السلسلة ويجسد فيها شخصية قاتل مأجور يواجه أخطاراً.

موعد الإطلاق: 24 مارس (آذار)



"65"

من بطولة آدم درايفر، وكلوي كولمان، عن رائد فضاء تتحطم مركبته على كوكب غريب، ليكتشف أنه على الأرض لكن قبل 65 مليون عاماً.

موعد الإطلاق: 14 أبريل (نيسان)



Scream VI

تواصل جينا أورتيغا، وكورتني كوكس، رحلة القتل والرعب مع عودة الشقيقتين سام، وتارا إلى دور ضحية القاتل المقنع.

موعد الإطلاق: 10 مارس (آذار)



Oppenheimer

من بطولة كليان مورفي، ويُعتبر أبرز أفلام الدراما والحروب المنتظرة في 2023، عن سيرة الفيزيائي الأمريكي روبرت أوبنهايمر، واختراعه القنبلة النووية وما سببته من كوارث.

موعد الإطلاق: 24 يوايو (تموز)



Barbie

بطولة مارغو روبي، ورايان غوسلينغ، يتناول بشكل درامي- كوميدي نفي الدمية الشهيرة من موطنها، إلى الأرض، لتصبح أشهر عروس في التاريخ.

موعد الإطلاق: 24 تموز (يوليو)



Fast X

الجزء العاشر من "Fast & Furious"، يُعيد عائلة المتسابقين المحترفين إلى الشوارع، بقيادة دومينيك توريتو، فين ديزل، في مغامرة أخرى مثيرة.

موعد الإطلاق: 19 مايو (أيار)



The Little Mermaid

تجسد هالي بيري أميرة الأمواج عروس البحر آرييل، في تصور من ديزني لـ "حورية البحر الصغيرة"، لترسخ بيري مكانتها أول ممثلة سمراء تلعب دور الشخصية وثاني سمراء أيضاً تُلقب بأميرة ديزني.

موعد الإطلاق: 26 مايو (أيار)

اضافة اعلان

24

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة