الوكيل الإخباري - أقل من أسبوعين على انطلاق موسم رمضان 2023، وفازت المسلسلات الدرامية بأكبر نصيب من حيث الكم، وتتنافس قصص دارمية في أكثر من عمل على لقب الأفضل هذا العام.

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ومن المسلسلات الدرامية المصرية والسورية إلى الخليجية والعراقية، ينتظر الجمهور الكثير من المسلسلات ذات الطابع الدرامي هذا العام؛ لأنها تناقش تفاصيل مهمة تشغلهم سواء من الناحية الاجتماعية أو الدراما التاريخية والتراثية والرومانسية أيضًا التي تلقى إعجابًا كبيرًا لدى فئة واسعة من الأشخاص.

أبرز المسلسلات الدرامية في رمضان 2023



عملة نادرة

من ضمن أبرز الأعمال المنتظرة في دراما رمضان 2023 مسلسل عملة نادرة والذي يدور حول وفاة زوج سيدة صعيدية الأمر الذي يضطرها لبدء رحلة البحث عن الميراث وهو موضوع شائك في الوطن العربي، ويأتي العمل من بطولة نيلي كريم، احمد عيد، جمال سليمان وغيرهم.



تحت الوصاية

أيضًا يدخل مسلسل تحت الوصاية سباق المسلسلات الدرامية في رمضان 2023 حيث يناقش إعالة سيدة بشكل كامل لأسرتها على مركب صيد وتواجه أيضًا العديد من المشاكل مع عائلة زوجها الراحل بسبب الوصاية على الأبناء، وهو من بطولة منى زكي، دياب، نسرين أمين وغيرهم.

حضرة العمدة

البطولات النسائية حاضرة بقوة في دراما رمضان هذا العام، فتجسد روي في هذا العمل دور سيدة مصرية تصبح لأول مرة عمدة لأحد القرى الريفية، وهو من بطولة سميحة أيوب ومحمود عبد المغني وغيرهم.

مسلسل ستهم

تقوم روجينا بتجسيد صور لمجموعة من النساء في المجتمع المصري ومناقشة مشاكلهن وأوضاعهم في إطار درامي اجتماعي في مسلسل ستهم وهو من أبرز المسلسلات الدرامية المنتظرة هذا العام.

مسلسل جميلة

من ضمن المسلسلات الدرامية هذا العام مسلسل جميلة الذي يدور حول الأسرة المصرية وأبرز التغيرات التي طرأت عليها مؤخرًا وهو من بطولة ريهام حجاج، عبير صبري بجانب سوسن بدر ويسرا اللوزي

رسالة الإمام

يدخل مسلسل رسالة الإمام ضمن المسلسلات الدرامية هذا العام ويدور حول حياة الإمام الشافعي والذي يعد أحد أبرز الأئمة ويحكي المسلسل في إطار درامي كيف عاش الإمام وكيف كان سير حياته في الأماكن ما بين مصر ومكة والعراق

سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو يحكي عن مصر وكفاح أبنائها وقت الاحتلال الإنجليزي، وهو من بطولة أمير كرارة، فتحي عبدالوهاب، مي عز الدين.

ضرب نار

دخل الثنائي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في سباق المسلسلات الدرامية هذا العام بمسلسل ضرب نار الذي يدور في إطار درامي له جانب رومانسي وأكشن

مسلسل تغيير جو

تغيير جو من ضمن المسلسلات الدرامية هذا العام أيضًا، ويروي قصة فتاة تختلف حياتها بسبب الإدمان لكن هذه المرة ليس إدمانها هي، بل إدمان والدتها وهو من بطولة منة شلبي وإياد نصار وميرفت أمين.

مسلسل بابا المجال

تدور أحداث المسلسل حول تاجر قطع غيار سيارات يبدأ حياته بنفسه حتى يصبح تاجر ذو شأن، المسلسل من بطولة مصطفى شعبان وباسم سمرة ونسرين أمين وسوسن بدر.

مسلسل الهرشة السابعة

يحكي المسلسل قصة الأزمات التي تضرب العلاقة الزوجية في السنة السابعة وهو من بطولة أمينة خليل ومحمد شاهين وعايدة رياض

مسلسل كامل العدد

يناقش مسلسل كامل العدد خطورة السوشيال ميديا مع العديد من القضايا الاجتماعية الأخرى في إطار اجتماعي وهو من بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة وإسعاد يونس ومصطفي درويش وغريهم.

مسلسل رشيد

تدور أحداث العمل الدرامي المصري حول شاب يجد نفسه متهم في جريمة قتل بعد حدث مأساوي قبل حياته رأسا على عقب، المسلسل من بطولة: محمد ممدوح، ريهام عبدالغفور، خالد كمال، سيد رجب، صلاح عبدالله.

مسلسل جعفر العمدة

أحداث مسلسل العمدة هي أحداث درامية تبدأ بعد خطف نجل جعفر المتزوج من 4 سيدات، وتقع الكثير من الأحداث في إطار بحثه عن نجله، المسلسل من بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي وغيرهم.

مسلسل باب الحارة 13

يناقش تفاصيل الحياة الاجتماعية ذات البعد الإنساني لاسيما في ظل النظام العالمي الجديد، ويشاك فيه رباب كنعان، وروعة ياسين، وسحر فوزي، ونزار أبو حجر، وهدى شعراوي، وهو من تأليف مروان قاووق وإخراج منال عمران.

مسلسل كانون

يحاكي مسلسل كانون الواقع السوري ويتناول العديد من الموضوعات التي تهم الشارع السوري منها تزوير العملات وتجارة المخدرات، وينتمي العمل لفئة أعمال الأكشن الاجتماعي، وهو من بطولة بسام كوسا، مهيار خضور، سلمى المصري، ميلاد يوسف وغيرهم.





مسلسل الكرزون

تدور أحداث مسلسل الكرزون حول تفجير مرفأ بيروت الذي هز لبنان، في إطار درامي عائلي، وهو من بطولة أسامة الروماني، وفاء موصللي، مها المصري، شكران مرتجى، ليليا الأطرش، ويحكي عن قصة رجل سوري بعمل بمجال البيزنس ويعيش في لبنان لكنه يختفي بعد الانفجار ثم تحدث العديد من التطورات له ولأسرته.



دوار شمالي

يدور العمل عن فترة التسعينات في إطار اجتماعي حول الأزمات التي مر بها المجتمع السوري في هذه الفترة ومنها التطرف الديني، وهو من بطولة أمل بوشوشة، بجانب عبد المنعم عمايري، وفايز قزق، وأيضًا أحمد الأحمد، يزن السيد، محمد حداقي، نانسي خوري.

مسلسل العربجي

يقع المسلسل تحت تصنيف الأعمال الدرامية الرومانسية، ويروي قصة عن قائد العربات التي تجُرها الأحصنة عربجي كحرفة ثابتة في دمشق، ويقع في حب ناجية وترفضه، لكنه لا يشعر باليأس ويفعل المستحيل للوصول لها، وهو من بطولة: سلوم حداد، باسم ياخور، ديمة قندلفت، ميلاد يوسف.

مسلسل مال القبان

يشارك بسام كوسا، سلاف فواخرجي، خالد القيش، حلا رجب وغيرهم في مسلسل مال القبان الذي ينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية، ويحكي مجموعة قصص من الواقع السوري توضح الوضع المعيشي الحالي في المجتمع السوري بأزماته ومشاكله.



الزند

يحكي قصة مسلسل الزند عن "عاصي" تيم حسن، الذي ينتمي لعائلة الزند، ويشهد العديد من التحديات في إطار اجتماعي سياسي تشويقي، ويشاركه البطولة منى واصف، دانا مارديني، أنس طيارة، وغيرهم.

مسلسل مربى العز

لمسلسل درامي سوري ضمن سباق موسم رمضان 2023، ويناقش العمل قضايا الاخلاق في المجتمع، وهو من بطولة: عباس النوري، أمل عرفة، نادين تحسين بيك.



مسلسل حارة القبة 3

يضم مسلسل حارة القبة 3 عباس النوري، خالد القيش، رنا شميس، نادين تحسين بيك، شكران مرتجى وغيرهم وتدور أحداثه حول البيئة الشامية في دولة سوريا، وحدوث العديد من المفاجآت والتغيرات في إطار درامي.



مسلسل خان الذهب

يأتي العمل ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2023 ويروي قصة عائلتين معروفتين في التجارة وتبدأ المشاكل في الدخول بينهما في إطار درامي، وهو من بطولة رويدة شاهين وغسان إسماعيل، وسامي قفطان، سيف الشريف، طه علوان وغيرهم.

مسلسل تاتو

يحكي مسلسل تاتو عن قضية اجتماعية عراقية بحبكة درامية وهو من بطولة تماره جمال، طه علوان، خضير أبو العباس وغيرهم.



مسلسل المتمرد

يقدم العمل قصة عن الأمل والألم أيضًا في إطار درامي اجتماعي رومانسي ويشارك فيه هند نزار، علي ليو، جمان كاظم، رياض شهيد، وغيرهم.

مسلسل مال الدنيا

تدور أحداث مسلسل مال الدنيا في إطار درامي بطابع الإثارة والتشويق، والممثلين فيه هم ناصر اقباب ورشيد الوالي ومحسن مالزي ودلال غزالي وغيرهم.

قصة مسلسل النار بالنار

تدور أحداث العمل الذي ينافس في دراما رمضان 2023 في حارة صغيرة وتتناول الأحداث موضوع العنصرية بشكل جريء، وهو من بطولة عابد فهد، كاريس بشار، جروج خباز وغيرهم.



سلمات أبو البنات 5

بعد إحالة سلمات إلى التقاعد، تبدأ بناته بالبحث عن أزواج لكي يخرجن من سلطته، ولكن سرعان ما يدركن أن المهمة لن تكون سهلة، وتتغير حياة العائلة بالكامل بعد وفاة زوج إحدى الفتيات ودخول ثريا في غيبوبة.

مسلسل عزيزتي الحياة

من ضمن الأعمال الدرامية في رمضان 2023 مسلسل عزيزتي الحياة وهو من بطولة كل من سلمى صلاح الدين، إيهاب أمير، ماجدولين الإدريسي وغيرهم.

مسلسل كاينة ظروف

تتعرض ثلاث نساء لمجموعة من المواقف والعراقيل بعد أن غادرن السجن، ويبحث عن فرصة ثانية في الحياة، فهل سيستطعن التأقلم والاندماج مجددا مع المجتمع؟ تجيب عن ذلك الأحداث التي تأتي من بطولة وصال بيريز، إبتسام العروسي، سامية أقريو وغيرهن في العمل.

مسلسل عايشة

يناقش المسلسل في 15 حلقة فقط المشاكل والضغوطات التي تعيشها شخصيات العمل المنتمية للطبقة المتوسطة وذلك في دراما رمضان 2023، وهو بطولة فاطمة الزهراء بناصر، راوية، أمنية الصديقي، ربيع الصقلي وغيرهم.

مسلسل للموت 3

من ضمن أكثر الأعمال انتظارًا هذا العام في دراما رمضان 2023 مسلسل للموت الجزء الثالث وهو يحكي عن قصة سحر وريم يقررن سرقة أموال الرجال الأثرياء بسبب حياة الفقر والظلم التي عاشوها في الملجأ وهو من بطولة: :ماغي بو غصن، دانييلا رحمة، ورد الخال ، مهيار خضور، يامن الحجلي ومجموعة من نجوم الدراما اللبنانية والعربية.

مسلسل وأخيرا

تشارك نادين نسيب نجيم وقصي خولي وإبراهيم الحجاج وفايز بن جريس في مسلسل وأخيرًا، وهو يدور حول مناقشة قضية اجتماعية لامرأة قوية صاحبة ماضي يحمل قصصًا مؤلمة.

مسلسل قرة عينك

تدور الأحداث عن سيد حُبست ظلمًا وتظهر برائتها بعد 30 عامًا، وبعد خروجها تجد جميع الأبواب مغلقة لتبدأ الأحداث بين إطار درامي اجتماعي وين الكوميديا أيضًا.

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