أحمد السعدني يبكي بعد عرض صورة زوجته الراحلة - فيديو

الوكيل الإخباري - لم يستطع الممثل المصري أحمد السعدني أن يكبت دموعه بعد عرض صورة لزوجته الراحلة خلال لقائه الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج "حبر سري".





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طلبت أسما إبراهيم من أحمد السعدني توجيه رسالة إلى بعض الشخصيات التي ستعرض صورها على الشاشة ضمن احدى فقرات البرنامج، وتم عرض صورة لزوجته الراحلة واولاده فتأثر السعدني وقال "بحبكم" ومن ثم طلب تجاوز الصور فعلقت أسما "أنت هتعيط يا أحمد" وبعدها نفذت طلبه ونقلت الى صورة ثانية احتراما لرغبة ضيفها الذي خيّم الحزن عليه بسبب وفاة زوجته.

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