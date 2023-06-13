الثلاثاء 13-06-2023
الوكيل الاخباري

عاصفة غبارية في طريقها الى الاردن - فيديو

الحكومة : هيئة الخدمة والإدارة العامة تباشر أعمالها مطلع 2024

الملك: الأمن الغذائي جزء من الأمن الوطني

الملك يؤكد أهمية تعزيز التنسيق لتنفيذ خطة تحديث القطاع العام

البحرية: ايقاف حركة القوارب فقط وملاحة السفن كالمعتاد

وزير الأوقاف: لا يجوز شرعا استخدام خدمات الحج بتأشيرة غير مخصصة

الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ المتوسطة في الكرك ومأدبا والبلقاء

عاصفة غبارية في العقبة- فيديو

لهذا السبب ارتفعت أسعار الذهب عالمياً بشكل مفاجئ

تراجع التضخم في أمريكا 4% خلال ايار

الثلاثاء، 13-06-2023 03:22 م

أحمد السقا طبيب في "الجولة الأخيرة" في أول بطولة لمنصة رقمية

393928_0


الوكيل الإخباري- يضع النجم أحمد السقا اللمسات الأخيرة على مسلسله الجديد "الجولة الأخيرة" المكون من 8 حلقات.

اضافة اعلان


ومن المقرر أن يبدأ أحمد السقا تصوير أول مشاهد العمل بعد عيد الأضحى المقبل مباشرة، ويظهر خلال أحداث العمل بشكل مختلف خلال شخصية طبيب يدعى يحيى يدرس الطب ويصبح طبيباً بناء على ضغط من والده ولكنه يمتلك حلماً يحاول تحقيقه وهو ما ستكشفه الأحداث.

مسلسل "الجولة الأخيرة" يخوض به السقا أولى تجاربه في دراما المنصات الرقمية، ومن تأليف محمد ندا وشارك في السيناريو محمد الشخيبى، وإخراج مريم أحمدى، وتم التعاقد مع أشرف عبد الباقى، وأسماء أبو اليزيد للمشاركة في بطولة العمل فيما تواصل الشركة المنتجة التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة قبل انطلاق التصوير.

في الفن

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Capture-76

ابرزها تفتيش الحضور .. شروط حفل محمد منير في جدة

444

حقيقة وفاة الفنانة ليلى طاهر

WhatsApp Image 2023-06-13 at 14.25.35

رسمياً .. محمد رمضان يعلن عن جزء ثاني من جعفر العمدة

2023612225644894WV

"بيت الروبي" يشهد أول تجربة غنائية لكريم عبد العزيز

543394_original

المستشار تركي آل الشيخ يكشف عن مفاجآت لعمرو دياب

2086447_1683378968

تامر حسني يعلن انتهاء تصوير فيلم "تاج"