أحمد السقا طبيب في "الجولة الأخيرة" في أول بطولة لمنصة رقمية

الوكيل الإخباري- يضع النجم أحمد السقا اللمسات الأخيرة على مسلسله الجديد "الجولة الأخيرة" المكون من 8 حلقات.

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ومن المقرر أن يبدأ أحمد السقا تصوير أول مشاهد العمل بعد عيد الأضحى المقبل مباشرة، ويظهر خلال أحداث العمل بشكل مختلف خلال شخصية طبيب يدعى يحيى يدرس الطب ويصبح طبيباً بناء على ضغط من والده ولكنه يمتلك حلماً يحاول تحقيقه وهو ما ستكشفه الأحداث.



مسلسل "الجولة الأخيرة" يخوض به السقا أولى تجاربه في دراما المنصات الرقمية، ومن تأليف محمد ندا وشارك في السيناريو محمد الشخيبى، وإخراج مريم أحمدى، وتم التعاقد مع أشرف عبد الباقى، وأسماء أبو اليزيد للمشاركة في بطولة العمل فيما تواصل الشركة المنتجة التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة قبل انطلاق التصوير.





في الفن