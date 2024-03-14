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الخميس، 14-03-2024 11:51 ص

أحمد السقا يتصدر الترند بقصة حب وأكشن في 'العتاولة'

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الوكيل الإخباري - تصدرت الحلقة الثالثة من مسلسل "العتاولة" تريند "إكس"، بعد أن بدأت أحداثها بمشهد أكشن بين بطلي المسلسل نصار والدخاخني، بسبب خطف الأخير لشقيقته يوم زفافها.

وشهدت أحداث الحلقة مواجهة بين "نصار" الذي يُجسد شخصيته الفنان أحمد السقا، و"الدخاخني" الذي يُجسد شخصيته الفنان محمد نجاتي، ليقوم "نصار" بخطف "الدخاخني" والعودة لمنزله بعد نجاحه هو وشقيقه في إعادة شقيقتهما "شادية".

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وقدم الفنان محمد التاجي أداء مميزاً من خلال تجسيده لشخصية "فوزي" والد "عائشة" التي تقوم بدورها الفنانة مي كساب.

على جانب آخر يستمر "نصار" في البحث عن "حنة" التي تُجسد شخصيتها الفنانة زينة، بعد أن وقع في حبها أثناء مشاهدتها للمرة الأولى في فيلا "عيسى الوزان"، ويذهب إلى منزل والدتها، ويعرف منها مكان عملها، ليذهب إليها ويتعرف إليها، ويعرض عليها الارتباط، وتنتهي أحداث الحلقة الثالثة باقتحام "خضر" الذي يجسد شخصيته الفنان طارق لطفي لمنزل "حنة".
المسلسل تدور أحداثه في مدينة الإسكندرية، ويجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار وهو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش عدة صعوبات في حياته، ثم يفاجأ بمتغيرات تقلب حياته رأساً على عقب.

 

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