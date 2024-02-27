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الثلاثاء، 27-02-2024 12:48 م

رمضان 2024.. انتقام وخروج عن القانون في البرومو الثاني من 'العتاولة' - فيديو

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الوكيل الإخباري - طرحت قناة MBC مصر البرومو التشويقي الثاني لمسلسل العتاولة بطولة الفنان أحمد السقا، والمقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني2024.

ويحتدم الصراع بين أحمد السقا، وباسم سمرة كما تظهر مشاهد البرومو الثاني من المسلسل، وظهرت ملامح جديدة من العلاقة التي تربط بين أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة، والتي يبدو أنها تندرج تحت الأنشطة غير المشروعة.

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حيث يحاول سمرة القضاء على العتاولة، وهما "أحمد السقا، وطارق لطفي"، ومن ضمن الجمل اللتي قالها باسم سمرة في البرومو الثاني، هي "العتاولة دخلوا في حائط سد.. فاضل على الحلو تكة"، ليظهر السقا بعدها في مطاردة وقبضة رجال الأمن.

 

 

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