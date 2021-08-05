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الخميس، 05-08-2021 12:28 م

أحمد العوضي و وائل عبد العزيز يقلقان الجمهور على صحة ياسمين عبد العزيز - صورة

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الوكيل الإخباري - أقلق المقربون من الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز متابعيها على وضعها الصحي الذي يبدو أنه غير مستقر بشكل كامل
ووجه شقيقها الممثل وائل عبد العزيز، رسالة داعياً لها بالعوض، فيما عبر زوجها أحمد العوضي عن تفاؤله بالمرحلة القادمة، بعدما تنتهي "النكبات".

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وشارك وائل صورة لشقيقته ياسمين، عبر حسابه في موقع للتواصل الاجتماعي وكتب عليها دعاءجاء فيه :"يارب يا حنان يا منان، اللهم اشفِ ياسمين عبدالعزيز شفاء لا يغادر سقماً، يارب اللهم ألبسها ثوب الصحة والعافية عاجلاً غير آجل يا أرحم الراحمين".


وأضاف : "اللهم لا ترنا فيها بأساً ولا سوءاً، اللهم عوضها خيراً عن كل لحظة وجع وألم، اللهم إنك الشافي المعافي ونحن الذين لا نملك من الأمر شيئاً إلا الدعاء، اللهم خذ بيدها، اللهم ارحمها بعد التعب، اللهم لا تدع فيها جرحاً إلا داويته ولا ألماً إلا سكنته، اللهم خفف آلامها وعافها واعفُ عنها بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت يا رب العالمين".


أما أحمد العوضي فكتب منشوراً مبهماً لكنه أرفقه بنفحة تفاؤلية قائلاً :"للنكبات غايات تنتهي إليها، وَدَوَاؤها الصَبْر عليها، وترك الحيلة في إزالتها.. فإن الحيلة في إزالتها قبل انقضاء مدتها سبب لزيادتها.. عن الإمام علي بن أبي طالب".

 


 

المصدر- الفن 

 




 

 


 

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