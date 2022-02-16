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الأربعاء، 16-02-2022 12:19 م

أحمد العوضي يكشف خروجه من سباق دراما رمضان 2022

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الوكيل الإخباري - كشف الفنان أحمد العوضي، خلال تصريحات صحافية، عن حقيقة الأخبار التي تم تداولها حول مشاركته في سباق دراما رمضان بمسلسل من نوعية الـ15 حلقة، سوف يبدأ تصويره قريبًا.

وأكد أنه لن يشارك في الموسم الرمضاني المقبل رمضان 2022 بسبب انشغاله بتصوير فيلم من المقرر عرضه خلال موسم عيد الأضحى، موضحاً أنه لن يكرر تجربة شخصية "الخديوي"، التي جسدها في مسلسل "اللي مالوش كبير"، الذي جمعه بزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز في رمضان الماضي، وحققا نجاحاً كبيرا، وشاركهما فيه عدد كبير من النجوم منهم خالد الصاوي ودينا فؤاد ومن تأليف عمرو محمود يس وإخراج مصطفي فكري.

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