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الإثنين، 17-01-2022 01:14 م

شاهد..أحمد العوضي يحتفل بعيد ميلاد ياسمين عبد العزيز

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الوكيل الإخباري - برسالة رومانسية احتفل الفنان أحمد العوضي بعيد ميلاد زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، حيث نشر عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك" مجموعة صور تجمعه بها، وعلّق عليها قائلاً: "كل سنة وإنتي طيبة يا عالمي بحبّك".

وحرصت النجمة المصرية على الردّ من خلال تعليق شكر، حيث كتبت: "شكراً حبيبي"، ليتفاعل الجمهور بكثافة مع رومانسية وحب الثنائي الأشهر حالياً، متمنين لهما السعادة والصحة.

واحتفل العوضي بعيد ميلاد زوجته ياسمين في أحد الكافيهات بحضور عدد من الفنانين، على رأسهم الفنانة نسرين إمام وزوجها المنتج تامر مرسي، ومطرب المهرجانات عمر كمال، وتم تزيين المكان بالبالونات مع قالبين من الحلوى تعلوهما صورها مع النجوم... وتميّزت الأجواء بالمرح والعفوية.

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