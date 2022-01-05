أحمد الفيشاوي يثير الجدل برقصه في أول ظهور له بعد طلاقه - فيديو

الوكيل الإخباري - رغم مضي أيام على إعلان ندى الكامل طلاقها رسمياً من الفنان أحمد الفيشاوي، إلا أن الأخير لم يعلّق على تلك الأخبار بأي شكل من الأشكال، واكتفى بنشر صور له عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.



وفي أول ظهور له بعد أزمة الطلاق، شارك الفيشاوي جمهوره بفيديو جديد متجاهلاً تماماً أي أخبار حول تلك الأزمة.

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وظهر أحمد الفيشاوي في الفيديو وهو يرقص على أغنية "الغزالة رايقة" ليدعم صنّاع الفيلم، وعلّق على الفيديو قائلاً: "استنوا فيلم من أجل زيكو يوم 5 يناير في جميع دور العرض والطبلة دي لأ دا قلبي".





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