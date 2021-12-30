أول تعليق من سمية الألفي على طلاق نجلها

الوكيل الإخباري - أثار طلاق الفنان أحمد الفيشاوي من زوجته نادية الكامل جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن الطلاق تم بشكل مفاجئ بعد قصة حب كبيرة كشفها الاثنان عبر حساباتهما المختلفة في مواقع التواصل الاجتماعي.



وفي أول تعليق لها على انفصال نجلها عن زوجته، قالت الفنانة سمية الألفي في تصريحات صحافية إنها لا تعرف أي تفاصيل عن الطلاق، حيث إنها لا تحب التدخّل في حياتهما الشخصية، موضحةً: "ماليش علاقة بالموضوع ده ولا أتدخل بينهما".



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