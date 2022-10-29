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السبت، 29-10-2022 02:04 م

أحمد داش وهدى المفتى يتعاقدان على مسلسل 'Mystery Box'

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الوكيل الإخباري - تعاقد أحمد داش وهدى المفتي، على المُشاركة في مسلسل درامي جديد، مكون من 15 حلقة، ومن المُقرر عرضه عبر أحد المنصات الرقمية.

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و أن المسلسل من تأليف مصطفى صقر، وإخراج مروان عبد المنعم، ويحمل اسمًا مبدئيًا "Mystery Box" (الصندوق الغامض).

 

وعقد مخرج العمل، "بروفات ترابيزة" خلال اليومين الماضيين، تمهيدًا لانطلاق التصوير في النصف الأول من شهر نوفمبر المُقبل.


وفي سياق متصل، يُشارك أحمد داش، في مسلسل "العمدة"، بطولة محمد رمضان، وإخراج محمد سامي، ومن المُقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل 2023.

 

ET بالعربي

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