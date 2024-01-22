أحمد زاهر يكشف موعد خطوبة ابنته ليلى وهشام جمال

الوكيل الإخباري - كشف الفنان أحمد زاهر عن الموعد المقرر لإتمام خطبة ابنته الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر للفنان هشام جمال.





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وعبر كاميرا ET بالعربي، أوضح أحمد زاهر أن ما تم الاحتفال به، وأعلن عنه هشام جمال، هو قراءة فاتحة، أما حفل الخطوبة فمن المنتظر أن يقام خلال الصيف المقبل.



وكان أحمد زاهر احتفل بقراءة فاتحة ابنته ليلى على الفنان هشام جمال في أجواء عائلية، تمهيدا لإتمام خطبتهما.



ونشر أحمد زاهر عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صور قراءة الفاتحة، بحضور زوجته وملك شقيقة ليلى، وابنتي أحمد زاهر الصغيرتين .

ET بالعربي





