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الخميس، 11-05-2023 03:53 م

أحمد سعد ومحمد فؤاد للمرة الأولى معاً في السعودية

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الوكيل الاخباري- يستعد الفنان احمد سعد للسفر خلال الفترة المقبلة الي المملكه العربية السعودية لتقديم حفلاً غنائيا ضخما ضمن حفلات "موسم جدة" ذلك يوم الجمعة ٢٥ أيار (مايو) الجاري.

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ويتضمن الحفل مفاجآت عديدة جهزها احمد سعد من ضمنها مشاركته في الحفل مع الفنان محمد فؤاد الذي تعتبر اولى حفلاته بالسعودية ووصف سعد هذه الحفلة بانها "صاحبة طعم مختلف خصوصاً بوجود فنان صاحب تاريخ عظيم من الحب والفن والأخلاق مثل محمد فؤاد".


ومن المقرر ان يقدّم سعد باقة منوعة من أغانيه من بينها "فوق واتعلم" التي كتب كلماتها المستشار تركي أل شيخ وتم طرحها منذ أيام قليلة واغنية "وسع وسع" و"ايه اليوم الحلو ده" و"عليكي عيون".


وأيضا يقدم فؤاد مجموعة كبيرة من أبرز أغانيه مثل "أنا لو حبيبك"، و"طمني عليك"، وأغنية "حبيبي يا"، و"ساعات بشتاق"، و"الحب الحقيقي"، "فاكرك يا ناسيني"، وأغنية "خدني الحنين"، و"ماتيجي نعمل كده"، "أحكيلك"، وأغنية "هنساك".

 

لها


 




 

 


 

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