أحمد فلوكس بهجوم ناري على أشرف زكي - فيديو

الوكيل الإخباري - هاجم الممثل المصري أحمد فلوكس نقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان أشرف زكي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الخاص في موقع التواصل الإجتماعي.



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وقال: "أشرف زكي بيكلمني دلوقتي يقولي إنت بتقول إن أنا مرتشي صح .. لأ أنا مقولتش إن إنت مرتشي علشان أنا عارف إنت عايز تعمل إيه وطبعا بقى تطلع تعمل فاهم النمرتين والحبتين بتوعك والتحقيق والنقابة".

وتابع: "أنا مقولتش إنك مرتشي، أنا قولت إنت رحت حلقة وقبضت تمن مرواحك علشان تطلع تقول الكلمتين دول ولا إنت طلعت الحلقة لله .. من الآخر فكك من حواراتك علشان حواراتك مش هتاكل معايا".

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