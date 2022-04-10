رانيا يوسف لـ رامز جلال' بقيت واحدة تانية بعد الحلقة' - فيديو

الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة رانيا يوسف، على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مقطع فيديو من حلقتها ببرنامج "رامز موفي ستار"، بعد أن وقعت ضحية جديدة من ضحايا رامز جلال، والذي يقدمه بمشاركة النجم العالمي فاندام، والمذاع عبر قناة mbc مصر.



وعلقت رانيا على الفيديو ساخرة: "ماخفتش أوي يعني"، ثم نشرت صورة لها مع رامز جلال، من الحلقة وعلقت عليها قائلة: "بقيت واحدة تانية بعد الحلقة، شكرًا رامز".

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وأثارت حلقة رانيا يوسف، في برنامج "رامز موفي ستار" ضجة كبيرة، وتصدرت محركات البحث على موقع تويتر، وفي مقدمة الحلقة سخر رامز جلال من رانيا كعادته مع ضيوفه، قائلًا: "معانا نجمة البطانة".. "الله أكبر الصاروخ وصل".



وعلق رامز جلال بشكل ساخر على الملابس التي ظهرت بها رانيا يوسف، قائلًا: "إيه اللبس اللي إنت لبساه ده يا رانيا، إحنا مش عاملين حسابنا إنك تيجي ملط".. "البطانة أرحم من اللي أنت لبساه ده، أنا نفسي أعرف إزاي جوزك مات وسابك".

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