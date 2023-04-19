الأربعاء 19-04-2023
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الأربعاء، 19-04-2023 10:44 ص

أحمد فهمي: لم أتوقع أن أبتعد عن الكوميديا في رمضان

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الوكيل الإخباري- كشف الفنان أحمد فهمي عن كواليس دوره في مسلسل "سره الباتع" حيث تحدث عن تفاصيل قبوله الدور رغم ابتعاده عن الكوميديا، مؤكداً أن دور حامد الذي جسده في المسلسل جعله يغير جلده الفني.

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وقال فهمي خلال إحدى الندوات الفنية: "تجربة دور حامد مغامرة مختلفة، ومكنتش متوقع إني أغير جلدي في رمضان؛ لأني كنت مقرر إني هنوع بين الكوميدي واللي مش كوميدي في الأفلام بس، لكن في رمضان البيع والإعلانات بتيجي على أساس المضمون.


وأضاف: "معروف إن فهمي بيعمل كوميدي، وبيجيب فيه إعلانات وكله تمام، فكانت مفاجأة بالنسبالي لما اتعرضت عليَّ شخصية حامد، بس حبيت أخوض التجربة واتبسطت بيها جداً".


وتابع: "أنا في الأول كنت ماضي مسلسل تاني كوميدي، وكلمني حسام شوقي قالي في مسلسل مع المخرج خالد يوسف، وكان ساعتها اسمه سر السلطان، وكنت ساعتها بحضر لمسلسلي الجديد الكوميدي، بس لما قعدت مع أستاذ خالد وحكالي المسلسل، قولتله تمام بس من باب الأدب محتاج أقعد مع الناس اللي أنا متفق معاهم أشوف ينفع أسيب المسلسل ولا لأ، والناس تفهمت الموضوع ومخدوش العربون حتى، فمضيت سره الباتع".

 

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