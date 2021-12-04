أحمد فهمي يحتفل بنجاح عرض مسرحيته - فيديو

الوكيل الإخباري - كشف الفنان أحمد فهمي عن سعادته بردود أفعال الجمهور السعودي، بعد أول ليلة عرض لمسرحية "جوازة معفرتة"، والتي عرضت على مسرح "محمد العلي" في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض 2021.



ونشر فهمي مقطعاً من المسرحية عبر حسابه الرسمي على "تويتر" معلقاً عليه بقوله: "الحمد لله أول ليلة عرض لمسرحية جوازة معفرتة في موسم الرياض، شكراً لكل الجمهور العظيم اللي كان حاضر انهاردة ومنتظرينكم لحد 6 ديسمبر على مسرح محمد العلي في البوليڤارد".

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شكراً لكل الجمهور العظيم اللي كان حاضر النهاردة ومنتظرينكم لحد ٦ ديسمبر على مسرح محمد العلى في البوليڤارد 🎉❤️ الحمد لله أول ليلة عرض لمسرحية #جوازة_معفرتة في #موسم_الرياض شكراً لكل الجمهور العظيم اللي كان حاضر النهاردة ومنتظرينكم لحد ٦ ديسمبر على مسرح محمد العلى في البوليڤارد 🎉❤️ pic.twitter.com/dFSKFyZsja December 2, 2021

المصدر - لها