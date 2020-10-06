أحمد فهمي يخضع لتجربة لقاح ضد فيروس كورونا

الوكيل الإخباري _ كشف الفنان المصري أحمد فهمي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "أنستغرام" عن خضوعه للجرعة الأولى من لقاح ضد فيروس كورونا، وذلك ضمن حملة وزارة الصحة المصرية لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره في المنطقة والعالم.

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حيث انه نشر مقطع فيديو ظهر من خلاله اثناء خضوعه لتجربة اللقاح، وارفق الفيديو بتعليق قال فيه : "فخور بمشاركتي في المرحلة التالية من التجربة الإكلينيكية اللي مصر بتعملها.. لاختبار لقاح ضد الكورونا، وسعيد إني أكون جزء من الحملة اللي بتشجع الناس اننا نعمل حاجة مهمة ومفيدة لأجل الإنسانية.. وعشان التجربة تكمل، محتاجين لسه أعداد كتير تيجي تشارك".

المصدر : الفن

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