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الأحد، 25-10-2020 11:58 ص

أرنولد شوارزينيغر يخضع لعملية جراحية في القلب

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الوكيل الإخباري _ خضع الفنان الامريكي أرنولد شوارزينيغر البالغ من العمر 73 عامًا لعملية جراحية في القلب .

حيث انه شارك متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" صورة له من داخل المستشفى ، وارفقها بتعليق قال فيه: "أشعر بالارتياح وقد كنت أسير بالفعل في شوارع كليفلاند مستمتعًا بتماثيله الرائعة.. شكرًا لكل طبيب وممرضة في فريقي!" .

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المصدر : الفن 

 

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