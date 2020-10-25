أرنولد شوارزينيغر يخضع لعملية جراحية في القلب

الوكيل الإخباري _ خضع الفنان الامريكي أرنولد شوارزينيغر البالغ من العمر 73 عامًا لعملية جراحية في القلب .



حيث انه شارك متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" صورة له من داخل المستشفى ، وارفقها بتعليق قال فيه: "أشعر بالارتياح وقد كنت أسير بالفعل في شوارع كليفلاند مستمتعًا بتماثيله الرائعة.. شكرًا لكل طبيب وممرضة في فريقي!" .

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المصدر : الفن

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