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الخميس، 01-09-2022 02:11 م

أزمة صحية تودي بحياة فنان مصري -صورة

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الوكيل الإخباري-أعلن المخرج المصري تامر حمزة وفاة الفنان الشاب أمين العسال، بعد تعرضه لأزمة صحية وسط حالة من الحزن الشديد التى سيطرت على أصدقائه.

وكتب تامر حمزة على صفحته الشخصية : ان لله وان اليه راجعون امين العسال في ذمه الله ربنا يرحمك ويغفرلك يا امين علي قد طيبه قلبه وجدعنتك  سلام ياصاحبي الي ان نلتقي.

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أمين العسال بدأ مشواره الفني منذ سنوات ليست بالطويلة، وشارك فى عدد من الأعمال بادوار ثانوية منها وتبقى الأرض دائما وشمال يادنيا والمواطن برص.


وكان الراحل يمتلك موهبة تقديم البرامج حيث قدم برنامج قص برلنت واستضافه خلاله العديد من النجوم الشباب.


وكشف الفنان مراد مكرم عن حجم المعاناة التى كان يعيشها أمين العسال قبل وفاته، وذلك من خلال منشور نشره على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.


وكتب مراد على صفحته: "شايفين الضحكه دي ... مافارقتوش لحظة رغم أنه وارث جينات ضعف في الأوردة والأوعيه الدموية، وضغط و سكر ومشاكل في القلب، وكان كل شوية يدخل مستشفيات يعمل عمليات تسليك أوردة وبايباس وبلاوي زرقا".




روسيا اليوم

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