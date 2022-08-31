وفاة الفنانة عفاف شعيب تتصدر الترند .. ونقابة الفنانين المصريين ترد بقوة

الوكيل الإخباري-حرك الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر قضية الترويج لشائعات وفاة الممثلة عفاف شعيب، وتقدم ببلاغ للنائب العام المصري وطلب التحقيق مع صاحب الصفحة التي نشرت شائعة وفاة شعيب، وضبط مرتكبها وتقديمه للمحاكمة الجنائية؛ لما تسبب من أضرار نفسية بالغة على المذكورة وعلى ذويها.

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وأكدت النقابة المهن التمثيلية أن كل ما تم ترويجه كاذب وهو بهدف جمع المشاهدات والتفاعلات بغرض التربح مادياً، تسبب في إزعاج عفاف شعيب وألحق بها الضرر النفسي والمعنوي لها ولذويها، وطبقاً لما ينص عليه قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تلتمس نقابة الممثلين التحقيق في هذه الواقعة وتقديمه للمحاكمة الجنائية.





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