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الخميس، 25-05-2023 03:53 م

أسرة عبد الحليم حافظ تهدد بمقاضاة مستخدمي صوته بـ الذكاء الاصطناعي

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الوكيل الإخباري- أعلنت أسرة الفنان عبد الحليم حافظ، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مستخدمي صوت العندليب بتقنية الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن هذا يسيء لتاريخ العندليب، بجانب تقديمها بشكل غير محترف ولا يليق بـ مسيرته.

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وقال محمد شبانة، نجل شقيق العندليب عبد الحليم حافظ، في بيان لـ الأسرة، جاء نصه: تابعت خلال الأيام الماضية بعض محاولات البعض لاستخدام صوت عمي عبد الحليم بتقنية الذكاء الاصطناعي، وتركيبه على أغنيات حديثة، وكانت تجربة فاشلة وفي غاية السوء، وسنتخذ الإجراءات القانونية تجاه الفاعل، لأن ذلك يعد تشويها لتاريخ ورسالة عمي الفنان عبد الحليم حافظ.

وتابع نجل شقيق العندليب: ومن ثم فأي شخص أوجهة أو شركة ستقوم بهذا الفعل، ستتعرض للمسائلة القانونية وسنتخذ حيالها كافة إجراءات القانون الرادعة، فصوت عبد الحليم ملك خالص، لأسرته دون غيرها، وعلى الجميع توخي الحذر من تداول هذه المقاطع المسيئة.


وأضاف نجل شقيق العندليب: وإذا أرادت الأسرة أن تستخدم هذه التقنية، في يوم من الأيام فستكون على أعلى درجة من الجودة، والحرفية والتقنية لامتاع عشاق العندليب الأسمر، وستكون برضا من عشاقه ومحبيه حال طلب ذلك منا.. والله ولي التوفيق.


ويأتي ذلك بعد أن أعلنت أسرة أم كلثوم تقديمها بلاغًا، ضد الفنان والملحن عمرو مصطفى بعد أن أعلن الأخير إعادته تقديم أغاني أم كلثوم بتقنية الذكاء الاصطناعي، وهو ما أثار حالة كبيرة من الجدل.

 

القاهرة 24


 




 

 


 

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