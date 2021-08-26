الخميس 26-08-2021
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الخميس، 26-08-2021 01:42 ص

أصالة تدعم مؤسسة مجدي يعقوب لإنقاذ قلوب طيّبة لم تحتمل قسوة الحياة

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الوكيل الإخباري - أعلنت الفنانة أصالة اليوم عن مبادرتها للغناء لصالح مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، ووجهت رسالة مؤثرة أكدت فيها أن هذه الخطوة بمثابة دعم لإنقاذ قلوب طيّبة لمّ تحتمل قسوة الحياة فضعفت.

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وقالت أصالة في منشور لها عبر حسابيها على موقعي الفيسبوك وانستقرام: احترامًا وتقديرًا لمؤسّسه لها منّ بعد الله كلّ الفضل بإنقاذ قلوب طيّبة لمّ تحتمل قسوة الحياة فضعفت، وكانت إرادة وإدارة مؤسّسة الدكتور الإنسان مجدي يعقوب متكفّله بإنقاذ حياة أولادنا .. لي كلّ الشرف بالغناء اليوم لهم ومنّ أجلهم.

 

وأضافت: كلّ التّوفيق والامتنان لكلّ من كان على رأس هذي الليلة عسى أنّ نستطيع أنّ نسمو بالموسيقى ونسمو بالعطاء لمنّ يستحق منّا كلّ السّعاده والفخر والفرح بأنّ نقف معهم باستمتاع ورسم أجمل اللحظات لنا ولهم، لقاؤنا هذه الليله لنصنع منها أجمل الذكريات.

 

 

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