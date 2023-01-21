أصالة ترد على منتقدي اطلالتها الأخيرة في سعودي أيدول -صور

الوكيل الإخباري-ردّت الفنانة أصالة على الانتقادات التي طاولت إطلالتها في برنامج "سعودي آيدول"، والتي بدت فيها كأنها عادت إلى موضة ستينيات القرن الماضي.



ونشرت أصالة صوراً لإطلالتها عبر حسابها الشخصي في "إنستغرام"، وعلّقت عليها بالقول: "أوّل هوا وأوّل الهوا بيكون شويّة خوف من كبر محبّتكم ومن سعة قلوبكم كلنا شوي بنرتبك الرّوح كانت حلوة والقلوب متآلفة والحلى حيزيد هيك نحنا طريقتنا... كلّ التّوفيق لحبايبنا متسابقين "سعودي آيدول أمتع برنامج ".



وأثارت صورة أصالة التي تداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل خلال تقديمها برنامج "سعودي آيدول"، حيث ظهرت في الصورة وهي ترتدي فستاناً شبيهاً بزي الفتيات في المدارس، واتّسم بصيحة المربعات التي كانت رائجة في فترة الستينيات.

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وأكملت أصالة إطلالتها بتسريحة شعر من فترة السبعينيات، وهو ما علّق عليه بعض متابعيها على السوشيال ميديا.







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