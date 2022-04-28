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الخميس، 28-04-2022 12:36 م

أصالة تشيد بهذا الممثل بسبب مسلسله الرمضاني

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الوكيل الإخباري - أشادت الفنانة السورية أصالة بأداء الممثل السوري جمال سليمان وذلك من خلال منشور شاركته عبر صفحتها الخاصة في موقع التواصل الإجتماعي.

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وعبرت أصالة عن إعجابها بأداء جمال قائلة:"فيه رجّال مجبور تقلّه أستاذ وهوّه بالفهم والعلم والموهبه والإحترام أستاذ .. شكراً أستاذ جمّال سليمان على هالعمل الرّوعة الروعه الممتع ومفيد وحلو حلو كتير كتير".

 

إنتشر منشور أصالة بشكل كبير بين المتابعين الذين تفاعلوا معه.


وكانت أصالة قد أشادت بالأمس بإخراج مسلسل "من شارع الهرم إلى" وقالت:""أحلى إخراج شفته بمسلسل "من شارع الهرم إلى"... مخرج معه شهادة عبقريّة الرهيب المثنى الصبح"

 


 

 

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