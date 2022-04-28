أصالة تشيد بهذا الممثل بسبب مسلسله الرمضاني

الوكيل الإخباري - أشادت الفنانة السورية أصالة بأداء الممثل السوري جمال سليمان وذلك من خلال منشور شاركته عبر صفحتها الخاصة في موقع التواصل الإجتماعي.

اضافة اعلان

وعبرت أصالة عن إعجابها بأداء جمال قائلة:"فيه رجّال مجبور تقلّه أستاذ وهوّه بالفهم والعلم والموهبه والإحترام أستاذ .. شكراً أستاذ جمّال سليمان على هالعمل الرّوعة الروعه الممتع ومفيد وحلو حلو كتير كتير".

إنتشر منشور أصالة بشكل كبير بين المتابعين الذين تفاعلوا معه.



وكانت أصالة قد أشادت بالأمس بإخراج مسلسل "من شارع الهرم إلى" وقالت:""أحلى إخراج شفته بمسلسل "من شارع الهرم إلى"... مخرج معه شهادة عبقريّة الرهيب المثنى الصبح"





الفن

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة