أصالة تعلّق على جدل تغير ملامحها

الوكيل الإخباري - بعد أن كانت حديث السوشال ميديا خلال الساعات الماضية عن تغير ملامحها في الفترة الأخيرة، ردت ‏الفنانة السورية أصالة على الضجة التي أثيرت حول إجرائها عمليات تجميل ما أدى إلى تغير ملامحها.‏



وكتبت أصالة عبر حسابها على "تويتر"، قائلة "سؤال هلكني سؤال تعبني سؤال جنّننني ألا وهو (دخيلك شو ‏عاملة؟) وما بعرف ليش متوقعين ما قول".‏



وتابعت: "فابتسبقوا الطلب بالتّرجّي وأنا بتعرفوني ما في شي بهالدنيي بيصير معي مابشارككم فيه بس ممكن ‏‏(دخيلكم ماتسألوني)".‏



وسألت في تغريدتها الجمهور: "شو ما كنت عاجبتكم قبل العمليات اللي عملتها ؟ كأنًه هالشّي بيجرح ولّا أنا ‏أوڤر؟".‏

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وكانت أصالة، قد أثارت الجدل بين متابعيها حول إجرائها عمليات تجميل مؤخراً بعد ظهورها بملامح مختلفة ‏في أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

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