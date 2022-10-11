أصالة تعلّق على جدل تغير ملامحها

الوكيل الإخباري - بعد أن كانت حديث السوشال ميديا خلال الساعات الماضية عن تغير ملامحها في الفترة الأخيرة، ردت الفنانة السورية أصالة على الضجة التي أثيرت حول إجرائها عمليات تجميل ما أدى إلى تغير ملامحها.
وكتبت أصالة عبر حسابها على "تويتر"، قائلة "سؤال هلكني سؤال تعبني سؤال جنّننني ألا وهو (دخيلك شو عاملة؟) وما بعرف ليش متوقعين ما قول".
وتابعت: "فابتسبقوا الطلب بالتّرجّي وأنا بتعرفوني ما في شي بهالدنيي بيصير معي مابشارككم فيه بس ممكن (دخيلكم ماتسألوني)".
وسألت في تغريدتها الجمهور: "شو ما كنت عاجبتكم قبل العمليات اللي عملتها ؟ كأنًه هالشّي بيجرح ولّا أنا أوڤر؟".
وكانت أصالة، قد أثارت الجدل بين متابعيها حول إجرائها عمليات تجميل مؤخراً بعد ظهورها بملامح مختلفة في أحدث جلسة تصوير خضعت لها.
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