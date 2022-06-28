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الثلاثاء، 28-06-2022 03:15 م

أغنية جديدة لدنيا سمير غانم

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الوكيل الإخباري-يبدو أن تأجيل طرح فيلم الفنانة المصرية دنيا سمير غانم "تسليم أهالي" لبعد العيد بأسابيع قليلة، جعل دنيا تقرر التركيز على أغنيتها الجديدة، وذلك بعد أن كنا أكدنا في موقع "الفن"، نيتها للعودة للغناء بعد غياب، والأغنية الجديدة تحمل إسم "نحنوح" وستعمل دنيا على تصويرها على طريقة الفيديو كليب، لتهديها لمحبيها بعد عيد الأضحى.

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وتنتظر دنيا سمير غانم عرض أحدث أفلامها "تسليم أهالي" في نهاية شهر حزيران الحالي ويشاركها بطولته الممثلون هشام ماجد، وبيومي فؤاد، ومحمد أوتاكا وعبدالله مشرف، والعمل من تأليف شريف نجيب،وإخراج خالد الحلفاوي.

الفن

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