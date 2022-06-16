الكشف عن الدور الذي تجسده الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز في فيلم " تسليم أهالي "

الوكيل الإخباري-شاركت الممثلة المصرية الراحلة دلال عبد العزيز في تصوير فيلم "تسليم أهالي" مع ابنتها الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، ومن المفترض أن يتم عرض الفيلم قريبا على الرغم من رحيلها، حيث يعتبر البعض أن آخر أعمالها مسلسل "ملوك الجدعنة"، أو فيلم "فرق خبرة"، بل تظهر أيضا في مسلسل "عالم موزاي" الذي سوف يكون من أخر أعمال الراحلة.

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ومن المقرر أن تجسد الراحلة دلال عبد العزيز في فيلم " تسليم أهالي" دور موظفة بمصلحة الشهر العقاري في إطار كوميدي ، ولاقى آخر ظهور للنجمة الراحلة قبل وفاتها تفاعل وانتشار كبير من قبل متابعيها، الذين تمنوا لها الرحمة والمغفرة ولأسرتها مزيد من الصبر.



يذكر أن الراحلة قدمت دورا مميزا في الموسم الرمضاني 2021 من خلال مسلسل "ملوك الجدعنة" كما شاركت في فيلم "تسليم الأهالي" .





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