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السبت، 11-11-2023 12:17 م

أقلقت محبيها.. ياسمين رئيس على سرير المستشفى!

BJRHOGNACK


الوكيل الإخباري - شغلت الممثلة المصرية ياسمين رئيس بال محبيها خلال الساعات الماضية، بعد أن أعلنت نقلها إلى أحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة إثر تعرضها لوعكة صحية.

فقد وثقت ياسمين، صورة عبر الستوري بحسابها في إنستغرام من داخل المستشفى، لتصبح بعدها حديث المواقع.

وظهرت الفنانة في الصورة وهي على سرير أحد المستشفيات تتلقى العلاج اللازم، دون أن تضيف أية معلومات بشأن ما جرى لها، أو نوع المرض.

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كما تناقل العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صورة الفنانة عبر المنصات.

 

وتلقت ياسمين العديد العديد من رسائل الدعم والدعوات بالشفاء العاجل.

 

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