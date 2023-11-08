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الأربعاء، 08-11-2023 12:39 م

التهاب بالدم وغسيل كلى.. نجم لبناني شهير يقلق محبيه - صورة

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الوكيل الإخباري - شغل الممثل اللبناني فادي إبراهيم، بال محبيه خلال الأيام القليلة الماضية، بعد انتشار أخبار تفيد بتعرضه لوعكة صحية.

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وأمام تلك الأخبار، دخلت نقابة الفنانين على خط الأزمة، حيث صرّح نقيب الممثلين اللبنانيين نعمة بدوي أن الممثل فادي إبراهيم يعاني راهناً من التهاب في الدم نتج عن خضوعه لغسيل الكلى.

كما أوضح أن نجم مسلسل "علاقات خاصة"، سيستمر بالخضوع لغسيل الكلى مرّتين أسبوعياً، مؤكداً أن وضعه الصحي يتحسّن.


وتابع بدوي أن المستشفى استطاع تأمين وحدة مطابقة لفئة دم الفنان، كما جرى الاحتفاظ بوحدتين للأسبوع المقبل، نافياً الأخبار المتداولة بشأن تدهور صحة إبراهيم.


وأكد أن حالته مستقرة، وأنه سيغادر المستشفى في القريب العاجل، وفقا لوسائل إعلام محلية لبنانية.

 


 

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