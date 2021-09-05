أمل عرفة وعبد المنعم عمايري يتواجهان على الشاشة - صور ة

الوكيل الإخباري - تواجه الفنانة السورية أمل عرفة الممثل السوري عبد المنعم عمايري، على الشاشة، بعد انفصالهما كزوج وزوجة، وذلك في برنامج "بصراحة مع أمل عرفة وعبد المنعم عمايري".

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ويتحدث النجمان عن اتخاذهما قرار الطلاق، وحياة كل منهما بعد ذلك، كما يتحدثان عن عملهما في الدراما.



وتتحدث أمل عن دور والدها الموسيقار الراحل سهيل عرفة في صقل موهبتها، وتكشف أمل معاناة الممثلات السوريات، أما عبد المنعم، فيتحدث عن نجاحه الذي صنعه بنفسه، والذي أوصله إلى النجومية.



إشارة إلى أن برنامج "بصراحة مع أمل عرفة وعبد المنعم عمايري" يعرض غداً الإثنين على شاشة MBC1، عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت غرينتش، العاشرة ليلاً بتوقيت السعودية.





المصدر - الفن