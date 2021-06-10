الوكيل الإخباري - بعد غياب استمر عامين عن السينما المصرية، كشف النجم الفنان أمير كرارة عن بدء التحضير لتقديم الجزء ثاني من فيلمه "كازابلانكا" الذي قدمه عام 2019 وكان آخر أعماله للسينما، وحقق رقماً قياسياً في الإيرادات.

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أمير كرارة نشر عبر خاصية الاستوري بحسابه على إنستغرام فيديو لأحد مشاهد الجزء الأول من لفيلم كازابلانكا مع الفنان إياد نصار، وكتب عليها "قريبًا 2".

يذكر أن أمير كرارة تفرغ في الأعوام الماضية للدراما اتلتلفزيونية في موسم رمضان بالإضافة إلى تصوير عدة مواسم من برنامجه "سهرانين"، وحقق نجاحاً كبيرا عام 2020 بتقديم شخصية الشهيد المنسي في الجزء الأول من مسلسل "الاختيار" ولكنه تعرض لنتقادات كبيرة هذا العام بعد قبوله المشاركة في بطولة مسلسل "نسل الأغراب".



ولا يعرف حتى الآن هل سيعود كرارة إلى السينما ويبتعد قليلاً عن الأعمال الدرامية في موسم رمضان 2022، أم سيستعيد مساره ويقدم عملاً جديداً مقتبس عن ملفات البطولات الوطنية لرجال الجيش والشرطة.



فيلم "كازابلانكا" بطولة أميرة كرارة وغادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل ولبلبة ومحمود البزاوي وأحمد داش والتركي هاليت أرجنش، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي.



وتدور أحداثه في إطار الإثارة والتشويق تدور أحداث الفيلم حول ثلاثة أصدقاء (عمر المر، عرابي، رشيد) يشكلون عصابة للسطو على السفن، يُطلق عليهم (هجامين البحر)، يتم تكليفهم بمهمة خطيرة ضد رجال المافيا، وهي السطو على شحنة ألماس كبيرة، ولكن (عرابي) يقرر تنفيذ العملية لحسابه الشخصي، ويهرب على المغرب، فتبدأ تصفية الحسابات والمعارك الضارية.

المصدر - سيدتي



