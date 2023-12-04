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الإثنين، 04-12-2023 03:42 م

أنباء عن عودة ياسمين عبدالعزيز للسينما

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الوكيل الإخباري - ترددت أنباء في الآونة الأخيرة عن عودة الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز للسينما، بعد غيابها قرابة 5 سنوات بسبب ظروف صحية.

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ورغم عدم وجود تفاصيل إضافية عن المشروع السينمائي، إلا أن مجرد الحديث عنه جعلها محط اهتمام كبير من جمهورها المتشوق إلى أفلامها الكوميدية.


وإذا ما صحت أنباء العودة السينمائية، فإنها ستكون بعد ظروف صحية استثنائية مرت بها النجمة المصرية في الأشهر الماضية، وتوجهها للدراما التلفزيونية برفقة زوجها الفنان أحمد العوضي.


فوشيا

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