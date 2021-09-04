أنس وأصالة بقرار صادم بشأن طفلهما

الوكيل الإخباري - فاجأ الزوجان أنس وأصالة الجمهور بكشفهما عن تعليمهما طفلهما "نوا" السباحة، رغم سنه الصغير جدا، اذ لم يصل الى السنة بعد، الى جانب تعليم شقيقته ميلا السباحة ايضا.

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وبالفعل قد أحضر الزوجان إمرأة مختصة بتعليم السباحة للصغار الى منزلهما، وأعطت الطفلان أول درس بالسباحة.



وقد انقسمت أراء الجمهور حول هذا الأمر، فمنهم من رحّب بالفكرة، ومنهم من اعترض بسبب عمر "نوا" الصغير.



الجدير ذكره أن أنس وأصالة يمتلكان قاعدة جماهيرية كبيرة، اذ ان كل فيديوهاتهما على يوتيوب تنال نسب مشاهدة عالية.

المصدر - الفن

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