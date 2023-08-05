أنغام تشعل "ليالي جدة" بباقة من أجمل أغانيها

الوكيل الإخباري- أحيت الفنانة أنغام حفلاً جماهيرياً في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات ليالي جدة بعنوان "صوت مصر"، مساء الخميس، وأمتعت الجمهور بباقة من أجمل أغانيها.



وشهد الحفل حضوراً من مختلف الجنسيات، إذ تقاسم الجمهور الغناء مع الفنانة، ومن الأغاني التي قدمتها وأبدى الحضور تفاعلاً معها، عارفة قيمتي، أنا عايشة، حالة خاصة جداً، أساميك الكتيرة، بخاف أفرح، يا ريتك فاهمني.



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صفقت لهم على تفاعلهم بدايه الاغنيه فزاد تفاعلهم معاها تقديراً لصفقتها وابتسامتها لهم



علاقه انغام بمجهورها مُختلفه جمهور سميع وحافظ النوته صح ويعرف متى يغني كانه كورال متدرب الكيمياء الي بين انغام وجمهورها مختلفهصفقت لهم على تفاعلهم بدايه الاغنيه فزاد تفاعلهم معاها تقديراً لصفقتها وابتسامتها لهمعلاقه انغام بمجهورها مُختلفه جمهور سميع وحافظ النوته صح ويعرف متى يغني كانه كورال متدرب #انغام_في_جدة ♥️ pic.twitter.com/InwbqB0m5l August 3, 2023

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