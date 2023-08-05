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السبت، 05-08-2023 02:38 م

أنغام تشعل "ليالي جدة" بباقة من أجمل أغانيها

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الوكيل الإخباري- أحيت الفنانة أنغام حفلاً جماهيرياً في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات ليالي جدة بعنوان "صوت مصر"، مساء الخميس، وأمتعت الجمهور بباقة من أجمل أغانيها.

وشهد الحفل حضوراً من مختلف الجنسيات، إذ تقاسم الجمهور الغناء مع الفنانة، ومن الأغاني التي قدمتها وأبدى الحضور تفاعلاً معها، عارفة قيمتي، أنا عايشة، حالة خاصة جداً، أساميك الكتيرة، بخاف أفرح، يا ريتك فاهمني.

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