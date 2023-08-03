أنغام تحيي حفلاً كبيراً في جدّة اليوم

الوكيل الإخباري- تحيي المطربة أنغام مساء اليوم (الخميس) حفلاً غنائياً ضخماً في مدينة جدّة بالسعودية، بعد نفاد جميع التذاكر، حيث يحضره جمهورها من مختلف الجنسيات العربية.

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ونشرت قناة "mbc مصر" عبر صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك" فيديو للمطربة أنغام، وعلّقت عليه بقولها: "النجمة أنغام في سهرة غنائية مميزة ضمن فعاليات جدّة على الهواء في الـ10 مساء".



وكشفت أنغام عن التجهيزات الخاصة بالحفل لإحياء ليلة مميزة، حيث من المقرر أن تقدّم خلالها وصلة من أغانيها الرائعة التي أثرت بها الأغنية والموسيقى العربية طوال مشوارها الفني، ومنها: "حالة خاصة جداً"، "أساميك الكتيرة"، "مطمنة"، "بين البينين"، "نفضل نرقص"، "ما جابش سيرتي"، "طول ما أنت بعيد"، "سيدي وصالك"، "أنا ساندة عليك"، "حتة ناقصة"، "اتجاه واحد" و"ياريتك فاهمني"...



لها