محمد رمضان يحيي حفلا غنائيا في السعودية

الوكيل الإخباري- يتواجد النجم محمد رمضان في السعودية خلال أيام، حيث من المقرر أن يحيي حفلا غنائيا، ضمن فعاليات تجمع "موسم الجيمرز".

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يقام الحفل الجمعة 11 تموز الجاري، في بوليفارد رياض سيتي، وطرحت الجهة المنظمة تذاكر الحفل وجاءت في الفئات التالية:

المنطقة العامة 199 ريال (1,638 جنيه)

المنطقة الذهبية 358 ريال (2,947 جنيه)

منطقة كبار الشخصيات 679 ريال (5,590 جنيه)



يذكر أن موسم الجيمرز تجمع كبير للألعاب والرياضات الإلكترونية وعشاق الألعاب من جميع أنحاء العالم، وتقام فعالياته في العاصمة السعودية الرياض.



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