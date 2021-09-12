أول تعليق لـ كريم فهمي بعد حصوله على الإقامة الذهبية من الإمارات - صور

الوكيل الإخباري - أعلن الممثل المصري كريم فهمي حصوله على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات، اذ نشر صورا له من هناك على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.
وعلّق عليها بالقول: "جزيل الشكر لحكومة ابوظبي و قيادتها على منحي الإقامه الذهبيه في دولة الإمارات العربيه المتحده ، كل شكري و احترامي لدولة الإمارات الشقيقه قيادة و شعبا".
على صعيد آخر كان قد شارك كريم فهمي الجمهور صوراً له تجمعه بزوجته دانيا البناوي من جرز المالديف حيث قضيا عطلتهما الصيفية عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.
المصدر - الفن
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