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الأحد، 12-09-2021 10:13 ص

أول تعليق لـ كريم فهمي بعد حصوله على الإقامة الذهبية من الإمارات - صور

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الوكيل الإخباري - أعلن الممثل المصري كريم فهمي حصوله على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات، اذ نشر صورا له من هناك على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

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وعلّق عليها بالقول: "جزيل الشكر لحكومة ابوظبي و قيادتها على منحي الإقامه الذهبيه في دولة الإمارات العربيه المتحده ، كل شكري و احترامي لدولة الإمارات الشقيقه قيادة و شعبا".


على صعيد آخر كان قد شارك كريم فهمي الجمهور صوراً له تجمعه بزوجته دانيا البناوي من جرز المالديف حيث قضيا عطلتهما الصيفية عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

 

 

المصدر - الفن

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