أول تعليق من أمير عموري حول زواجه بعمر صغير .. ويكشف معلومة لأول مرة عن "the voice kids"

الوكيل الإخباري- بعد كثرة الانتقادات التي واجهت نجم ذا فويس كيدز أمير عموري خلال الأيام الماضية بعد اعلان زواجه رسمياً بعمر صغير على حد قولهم .



علق نجم ذا فويس أمير عموري في تصريح لـ ET بالعربي بالبداية موضحاً سعادته بتصدره الترند خلال الأيام الماضية مقدماً الشكر لجمهوره ولرسائل التهنئة ، وحول جدل الجمهور على سن الزواج أكد أن هذا قراره الشخصي وجميعنا ممكن ان نختلف بالاراء قائلا ان الزواج قسمة ونصيب وهذه سنة الحياة ، وأكد ان هذا ايضاً رغبة عائلته كونه ابنهم الوحيد .

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وكشف الفنان عن عمره حالياً 21 عاماً نافيا ما نشرت عدة مواقع فنية حول ارتباطه بعمر 19 عاماً .. قائلاً ان ذا فويس صور في 2015 وعرض في 2016 معلومة لا أحد يعلمها .





وحول جديده الفني اوضح انه يحضر في الفترة الحالية لباقة من اجمل الاعمال الفنية في مصر وغيرها من الدول العربية قائلا :" انتظروني قريباً " .