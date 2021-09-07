أول تعليق من حسن شاكوش بعد قرار منعه من الغناء - فيديو

الوكيل الإخباري - ظهر الفنان المصري حسن شاكوش في بث مباشر عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، علق من خلاله على قرار توقيفه عن الغناء وإساءته للفرق الموسيقية.

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وأكد أنه لا يستطيع أن يغلط بحق أي فرقة موسيقية، أو عازف أو طبال لأنه يعتبرهم مثل إخوته، وقال إنه قرر الظهور بهذا اللايف من أجل توضيح هذه الفكرة وتابع أنه يعتبر فرقة رضا البحراوي أصدقاءه، فقد عمل معهم أكثر من مرة ولم يحدث أي نوع من المشاكل مع أي أحد، وعن قرار النقابة في توقيفه، قال: "النقابة على رأسنا من فوق، وأي قرار يأخدوه أنا راضي بيه وكل تأخيرة فيها خيرة إن شاء الله".

وكانت قد عقدت نقابة المهن الموسيقية جلسة للتحقيق في الخلاف الحاصل بين حسن شاكوش ورضا البحراوي.

المصدر - الفن