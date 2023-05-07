الأحد 07-05-2023
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الأحد، 07-05-2023 10:11 ص

أول تعليق من طليقة حسن شاكوش على خلافه مع زوجته

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الوكيل الإخباري-سخرت سلمى مجدي، زوجة مغني المهرجانات حسن شاكوش الاولى، من الخلاف الذي حصل بينه وبين زوجته الجديدة ريم صادق، بعد مرور شهرين فقط على زواجهما.

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وفي التفاصيل، قالت سلمى مجدي، في منشور على حسابها الخاص عبر فيسبوك: "جماعة هو الطلاق ملوش سجدة"، قاصدة بذلك ريم زوجة حسن شاكوش التي سجدت شكرا لله خلال حفل زفافهما.


الجدير بالذكر، نشب مؤخرا خلاف بين حسن شاكوش وريم صادق أدّى إلى قيام الأخيرة بتحرير محضر ضبط بحقه، متهمة إياه بطردها من المنزل، حيث قالت: "سرق شبكتي وطردني"، لتفتح بعدها النيابة العامة تحقيقًا في ذلك.

 

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