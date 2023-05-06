رضوى الشربيني توّجه رسالة ساخرة لحسن شاكوش

الوكيل الإخباري-نشرت الإعلامية رضوى الشربيني على حسابها الخاص بـ"تويتر" صورة لمطرب المهرجانات حسن شاكوش مع زوجته ريم طارق، وصورة أخرى لريم وهي ساجدة في حفل زفافها، وعلقت على حالة الجدل التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي بعد تحرير زوجة شاكوش محضرًا ضده تتهمه فيه بطردها من المنزل في وقت متأخر من الليل، داخل أحد الكمبوندات الشهيرة بمنطقة أكتوبر، والاستيلاء على منقولاتها الزوجية وشبكتها، وأيضًا إيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق.



وقالت رضوى في تغريدتها ساخرة: "كدة يا حسن تطرد بنت الجيران بعد ما سجدت لربنا سجدة شكر قدام الناس كلها علشان اتجوزتك وكمان تدخلها القسم بعد شهرين جواز يا راجل!، تقديرك للراجل اللي معاكي بيتبني بالمواقف والعشرة ودول الإثبات الوحيد ف ما تسبقوش الأحداث... وتقديرك ليه مش معناه إنك تتنازلي أو تقللي من نفسك علشانه، الله يكون فى عونها".

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