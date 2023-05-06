السبت 06-05-2023
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السبت، 06-05-2023 12:40 م

أول تعليق من حسن شاكوش على اتهامه بالسرقة وطرد زوجته !

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الوكيل الإخباري- بعد ساعات من الجدل الذي أثارته "ريم" زوجة حسن شاكوش، وتحرير محضر ضده واتهامه بطردها من المنزل، خرج شاكوش في أول تعليق له، ليعرب عن غضبه الشديد من موقف زوجته والحديث عن الخلافات الزوجية على الملأ وأمام الجمهور.

وكتب حسن شاكوش، عبر حسابه على "انستقرام": "مساء الفل عليكم جميعاً.. يمكن القصة دايماً ناقصة، والبيوت فيها أسرار وإحنا بنخاف على بنات الناس واتربينا على كدة.. وحق الرد بيقول إن دي لسه مراتي ميصحش اتكلم عنها حتى لو حصل إيه".

وأضاف شاكوش: "يمكن أهل بيتي وفريق عملي وأقرب الناس ليّا اتأذوا من الحوار دة ، بس بما أنها شاركت جمهوري بشيء جارح بالشكل دة، فكل اللي أقدر أقوله الحمد الله على نعمة السكوت والعقل وقت المشكلة.. الحمد الله على كل شيء".

وكانت ريم طارق، قد تقدمت ببلاغ ضد زوجها حسن شاكوش، متهمة إياه بطردها من منزل الزوجية منذ أيام بالاضافة لسرقتها والاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها وإيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق، وذلك بعد مرور شهرين تقريباً على الزواج.

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ET بالعربي

 




 

 


 

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